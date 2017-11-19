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34 очка Шведа не спасли «Химки» от домашнего поражения в матче с «Зенитом»

Баскетбол

«Зенит» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Санкт-петербургская команда с самого начала матча завладела инициативой, закончив в свою пользу первые три четверти. В итоге питерская команда довела матч до закономерной победы со счётом 76:66 (25:19, 16:13, 19:16, 16:18).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 34 очка и отдавший 4 результативные передачи. В составе победителей отличился защитник Кайл Курич, на счету которого 17 очков.

Единая лига ВТБ
19 ноября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки, Россия
66 : 76 (19:25, 13:16, 16:19, 18:16)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Химки: Зубков, Андерсон, Дженкинс, Томас, Якушин, Моня, Вяльцев, Зайцев, Маркович, Соколов, Швед
Зенит: Харпер, Симонович, Курич, Валиев, Гордон, Воронов, Вихров, Лазарев, Карасёв, Лапровиттола, Баринов, Рейнолдс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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