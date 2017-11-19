34 очка Шведа не спасли «Химки» от домашнего поражения в матче с «Зенитом»

«Зенит» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Санкт-петербургская команда с самого начала матча завладела инициативой, закончив в свою пользу первые три четверти. В итоге питерская команда довела матч до закономерной победы со счётом 76:66 (25:19, 16:13, 19:16, 16:18).



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 34 очка и отдавший 4 результативные передачи. В составе победителей отличился защитник Кайл Курич, на счету которого 17 очков.