С. Карасёв: «Зенит» провёл лучший матч сезона

Баскетболист «Зенита» Сергей Карасёв подчеркнул, что ключевой для победы над «Химками» стала слаженная командная игра.



«Очень приятно после такой победы. Все ребята выложились на 150 процентов, выполнили все установки тренера на игру. И ещё приятнее, что в команде была такая атмосфера, когда каждый бился за каждого, все были единым целом. Такая победа вдвойне приятна — и в эмоциональном плане, и в турнирном. Безусловно, в будущем победа в таком матче станет для нас огромным плюсом.

Я думаю, что в плане самоотдачи, в плане командной игры — да, конечно, это лучший матч сезона для «Зенита».

Может быть, и так. С другой стороны, для нас все игры с лидерами принципиальные — с «Химками», с ЦСКА, с УНИКСом, с «Локо». Поэтому надо стараться не терять очки и, если есть возможность, особенно брать выездные встречи. Сегодня нам это удалось, и это отличный результат», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.