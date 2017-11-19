Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант пропустит матч с «Бруклин Нетс», сообщает пресс-служба команды.



Причиной этому стало растяжение левой лодыжки, которое Дюрант получил в воскресном матче с «Филадельфией». Точные сроки восстановления спортсмена не сообщаются, но травма названа «несерьёзной», поэтому в команде надеются на возвращение баскетболиста к матчу с его бывшей командой — «Оклахома-Сити».



В нынешнем сезоне Дюрант провёл 15 игр, в среднем за матч набирая 24,9 очка, совершая 7 подборов и отдавая 4,9 передачи.