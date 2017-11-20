«Индиана» разгромила «Майами» — «+25»

«Индиана Пэйсерс» одержал разгромную победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счётом 120:95 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал Боян Богданович, набравший 26 очков. Ещё 25 очков на счету Майлза Тёрнера, 15 — у Виктора Оладипо. За «Хит» 21 очко набрал Уэйн Эллингтон, по 15 себе в актив записали Хассан Уайтсайд и Джош Ричардсон.

Эта победа стала для «Индианы» четвёртой в последних пяти матчах.