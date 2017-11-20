Курич: «Зениту» повезло сыграть с «Химками» именно в этот момент

Защитник «Зенита» Кайл Курич поделился впечатлениями от гостевой победы над «Химками» (76:66) в матче Единой лиги ВТБ.

«Сегодня было очень важно хорошо отыграть в защите. В атаке мы были спокойны и искали свои возможности. Вероятно, нам повезло сыграть с «Химками» именно в этот момент, потому что на неделе у них было несколько сложных матчей в Евролиге, но мы приехали сюда за победой и сумели воспользоваться своим шансом.

После этого матча я впервые сыграю за сборную Словакии. Посмотрим, как у меня это получится. Надеюсь, это поможет мне улучшить свою игру», — приводит слова Курича пресс-служба «Зенита».