Трипл-дабл Лонзо Болла помог «Лейкерс» разгромить «Денвер» — "+18"

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уверенную победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:109. Самым результативным у победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 24 очка. В активе Брука Лопеса 21 очко, а Лонзо Болл оформил трипл-дабл — 11 очков, 16 подборов, 11 передач. За «Наггетс» 20 очков набрал Гэри Харрис, ещё 17 — Уилсон Чэндлер.

В ещё одном матче «Финикс Санз» победил «Чикаго Буллз» — 113:105. Самым результативным у победителей стал Ти Джей Уоррен на счету которого 27 очков. За «Буллз» дабл-даблы оформили Лаури Маркканен (26 очков, 13 подборов) и Робин Лопес (16 очков, 10 подборов).