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Трипл-дабл Лонзо Болла помог «Лейкерс» разгромить «Денвер» — "+18"

Баскетбол

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уверенную победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:109. Самым результативным у победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 24 очка. В активе Брука Лопеса 21 очко, а Лонзо Болл оформил трипл-дабл — 11 очков, 16 подборов, 11 передач. За «Наггетс» 20 очков набрал Гэри Харрис, ещё 17 — Уилсон Чэндлер.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
127 : 109 (32:26, 38:22, 29:36, 28:25)
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Рэндл - 24, Лопес - 21, Кларксон - 18, Кузма - 17, Колдуэлл-Поуп - 15, Ингрэм - 13, Болл - 11, Харт - 3, Брюэр - 3, Богут - 2, Брайант, Зубац, Денг, Карузо, Нэнс, Эннис, Блю
Денвер Наггетс: Харрис - 20, Чендлер - 17, Бартон - 12, Пламли - 10, Маррей - 10, Лайлз - 10, Мудиэй - 10, Эрнангомес - 7, Йокич - 6, Миллсэп - 5, Фарид - 2, Артур, Лайдон, Крэйг, Моррис, Джефферсон, Бисли

В ещё одном матче «Финикс Санз» победил «Чикаго Буллз» — 113:105. Самым результативным у победителей стал Ти Джей Уоррен на счету которого 27 очков. За «Буллз» дабл-даблы оформили Лаури Маркканен (26 очков, 13 подборов) и Робин Лопес (16 очков, 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
113 : 105 (30:37, 31:19, 24:28, 28:21)
Чикаго Буллз
Чикаго
Финикс Санз: Уоррен - 27, Джеймс - 15, Букер - 15, Дэниелс - 14, Лень - 10, Монро - 10, Крисс - 8, Джексон - 7, Бендер - 4, Юлис - 3, Джонс, Дадли, Рид, Чендлер, Найт, Питерс, Уильямс
Чикаго Буллз: Маркканен - 26, Данн - 17, Лопес - 16, Холидей - 13, Портис - 12, Валентайн - 9, Блэкени - 7, Фелисио - 3, Грант - 2, Миротич, Пэйн, Арчидиаконоу, Фелдер, Лавин, Нваба, Ципсер, Пондекстер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Чикаго Буллз Лонзо Болл
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