Дэвид Ли объявил о завершении игровой карьеры

Форвард Дэвид Ли объявил, что завершает карьеру баскетболиста. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Вечеринка, посвящённая завершению моей карьеры. С моими друзьями и семьёй. Спасибо моей удивительной невесте Каролине Возняцки за то, что приготовила этот сюрприз», — написал Ли.

Фотографию можно посмотреть на странице Дэвида Ли в «Инстаграме».

34-летний Ли провёл в НБА 12 сезонов за «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Является чемпионом НБА в составе «Уорриорз».



Летом Ли отказался от опции, предусмотренной контрактом со «Спёрс», и получил статус свободного агента. Месяц назад стало известно, что Дэвид помолвлен с теннисисткой Каролиной Возняцки.