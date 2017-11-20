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Проход Стивена Карри и данк Паскаля Сиакама – в топ-10 дня в НБА

Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки игроков «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаки, Демара Дерозана и Паскаля Сиакама, форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлера, а также представителей «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера и Виктора Оладипо, роскошная передача защитника «Бруклин Нетс» Спенсера Динуайдди, эффектный проход разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, невероятное попадание защитника «Финикс Санз» Майка Джеймса и блок-шот форварда «Торонто» Сиакама.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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