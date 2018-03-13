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Дженнингс — о возвращении в «Милуоки»: это был словно дебют в НБА

Дженнингс — о возвращении в «Милуоки»: это был словно дебют в НБА
Баскетбол / НБА 0

12 марта «Милуоки Бакс» провёл очередную игру регулярного чемпионата НБА, одержав в ней победу над «Мемфис Гриззлис» со счётом 121:103. Весомый вклад в успех команды из Висконсина внёс защитник Брэндон Дженнингс, собравший коллекцию из 16 очков, 12 передач и 8 подборов. Это был первый матч баскетболиста после подписания контракта с «Милуоки». По завершении встречи он поделился впечатлениями от неё, отметив, что возвращение в состав «Бакс» было похоже на его дебютный матч в НБА, который он провёл, также защищая цвета «Милуоки».

«Я нервничал. Чувствовал себя так, будто это моя первая игра в НБА. Просто снова надеть майку „Милуоки“ было благословением, и я благодарен за это. Сейчас я наконец-то здоров и готов к собственному обновлению. Я смог найти свою игру, мне пришлось выкинуть из головы много дурных мыслей», — приводит слова баскетболиста Milwaukee Journal Sentinel.

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