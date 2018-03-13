Дженнингс — о возвращении в «Милуоки»: это был словно дебют в НБА

12 марта «Милуоки Бакс» провёл очередную игру регулярного чемпионата НБА, одержав в ней победу над «Мемфис Гриззлис» со счётом 121:103. Весомый вклад в успех команды из Висконсина внёс защитник Брэндон Дженнингс, собравший коллекцию из 16 очков, 12 передач и 8 подборов. Это был первый матч баскетболиста после подписания контракта с «Милуоки». По завершении встречи он поделился впечатлениями от неё, отметив, что возвращение в состав «Бакс» было похоже на его дебютный матч в НБА, который он провёл, также защищая цвета «Милуоки».
«Я нервничал. Чувствовал себя так, будто это моя первая игра в НБА. Просто снова надеть майку „Милуоки“ было благословением, и я благодарен за это. Сейчас я наконец-то здоров и готов к собственному обновлению. Я смог найти свою игру, мне пришлось выкинуть из головы много дурных мыслей», — приводит слова баскетболиста Milwaukee Journal Sentinel.
- 14 января 2020
-
09:03
-
09:01
-
08:59
-
08:43
-
06:53
-
06:18
-
02:57
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:21
-
21:34
-
21:34
-
19:38
-
18:05
-
17:54
-
15:33
-
13:26
-
11:32
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
06:50
-
04:34
-
02:09
-
00:35
- 12 января 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:58
-
19:19
-
18:44
-
17:45
-
16:43
-
16:42
-
15:16
-
14:34