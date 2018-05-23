«Хьюстон» впервые в истории победил «Голден Стэйт» в гостевом матче плей-офф
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«Хьюстон Рокетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (95:92, 2-2) в четвёртом матче финала Западной конференции. Эта победа над «Уорриорз» стала для «Рокетс» первой в истории, которую техасский клуб одержал на выезде в плей-офф.
«Хьюстон и «Голден Стэйт» провели между собой 14 матчей в постсезонах. 10 раз победа доставалась команде из Окленда.
Отметим, что «Рокетс» проиграли «Уорриорз» две серии плей-офф, не выиграв ни одной.
Пятый поединок финала Западной конференции состоится на домашнем паркете «Хьюстона» 25 мая.
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