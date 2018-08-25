Джорджевич: непонятно, почему игроки не могут приехать в расположение сборной
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Главный тренер сборной Сербии Александар Джорджевич подчеркнул, что в данный момент у игроков НБА нет причин, по которым их могли бы не отпустить в сборную.
«Непонятно, почему игроки не могут приехать в расположение сборной. Сейчас контракты подписаны, каникулы позади, люди отдохнули. Хочу видеть их перед собой, а не по телевизору. Это не повинность, но многие хотели бы помочь национальной команде.
Во вторник поговорю с руководством «Клипперс», после чего буду знать подробности о ситуации с Милошом Теодосичем и Бобаном Марьяновичем. Сейчас они в Лос-Анджелесе, им нужно встретиться с врачами и тренерами. До вторника они будут тренироваться, а затем будет принято решение», — приводит слова Джорджевича Eurohoops.
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