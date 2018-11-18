15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» обыграть «Лейкерс», у Джеймса 22 очка

Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» обыграть «Лейкерс», у Джеймса 22 очка
Комментарии

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и одержал победу со счётом 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36). «Лос-Анджелес» прервал серию из четырёх матчей без поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Защитник Ди Джей Огастин набрал 22 очка. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 22 очка, 7 передач и 4 подбора.

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17). Для «Атланты» это поражение стало шестым кряду.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
130 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Вучевич - 36, Огастин - 22, Фурнье - 15, Росс - 13, Гордон - 12, Симмонс - 12, Бамба - 8, Айзек - 7, Грант - 3, Мартин - 2, Каупейн, Джефферсон, Бриско, Мозгов, Берч, Ивунду, Ф