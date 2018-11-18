Дабл-дабл Вучевича помог «Орландо» обыграть «Лейкерс», у Джеймса 22 очка

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и одержал победу со счётом 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36). «Лос-Анджелес» прервал серию из четырёх матчей без поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Защитник Ди Джей Огастин набрал 22 очка. В активе лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 22 очка, 7 передач и 4 подбора.

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17). Для «Атланты» это поражение стало шестым кряду.