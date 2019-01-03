Прифтис — о победе УНИКСА над «Зенитом»: обе команды заслуживали победу

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис высказался о матче топ-16 Еврокубка с «Зенитом». Казанская команда обыграла питерскую со счётом 68:67. По словам специалиста, он остался доволен действиями своих игроков в обороне, но неудовлетворён их атакой.



«Рад, что мы победили и взяли два очка. Разница между командами была небольшой. Я могу сказать о двух хороших вещах. Во второй половине игры мы пропустили 25 очков и отлично поработали в защите. И радует, что сыграть хуже в атаке мы уже не сможем. Нужно сохранить такой же настрой при игре в защите и поработать над игрой в нападении. Обе команды заслуживали победу сегодня, «Зенит» бросал последним и мог добиться успеха», – приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».