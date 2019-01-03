Уолтон: у Кузмы травма нижней части спины, утром он сделает МРТ

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон рассказал о травме форварда команды Кайла Кузмы.

Кайл получил удар в спину во второй половине матча с «Оклахома-Сити Тандер» и не смог продолжить играть. Встреча завершилась домашним поражением «Лейкерс» со счётом 100:107. Форвард успел записать в актив 4 очка, подбор, передачу и 3 перехвата за 16 минут.

«У Кузмы травма нижней части спины. Утром он собирается сделать МРТ. Мы узнаем больше. Он сказал, что его ударили в каком-то моменте игры. Вы могли заметить, что он начал хромать в последние пару минут, когда он играл. Он сказал, что всё в порядке, но медики поработали над ним в перерыве и сказали «нет», — цитирует Уолтона ClutchPoints.

Ранее у «Лейкерс» из-за различных повреждений выбыли из строя форвард Леброн Джеймс и разыгрывающий Рэджон Рондо.