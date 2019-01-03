Михайловский признан лучшим игроком «Автодора» в декабре

Защитник «Автодора» Никита Михайловский признан лучшим игроком команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт команды. За 18-летнего защитника отдали свои голоса 40,5% участников опроса.



Минувший месяц стал для Никиты Михайловского пока лучшим в карьере во взрослом баскетболе. Его средняя статистика в пяти декабрьских матчах Единой лиги ВТБ и Кубка ФИБА-Европа за «Автодор» составила 9,2 очка, 2,4 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата за 21,5 минуты. 7 декабря 2018 года в победном выездном поединке против «Нижнего Новгорода» (98:75) 18-летний воспитанник саратовского клуба установил личные рекорды Лиги ВТБ по результативности (16 очков), коэффициенту эффективности (19) и перехватам (3).

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Автодора».