Стивен Эй Смит ответил Дэвиду Блатту на критику

Американский журналист Стивен Эй Смит ответил на критику со стороны главного тренера «Олимпиакоса» Дэвида Блатта.



«Поздравляю тренера Блатта. Ему действительно удалось выделиться. Я некомпетентен, потому что посоветовал «Финиксу» выбрать на драфте талантливого баскетболиста ростом в 216 сантиметров, а не парня, которому 19 лет и которого я никогда не видел в деле?



Я готов принять критику. Но в таком случае вы хотите назвать некомпетентными своих друзей из Сакраменто, потому что они выбрали Бэгли вместо Луки Дончича вторым номером драфта?» — написал в своём «твиттере» Стивен Эй Смит.



Ранее Блатт назвал Смита некомпетентным из-за того, что он пососветовал «Финиксу» выбрать Деандре Эйтона вместо Луки Дончича.