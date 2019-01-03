М. Кулагин: «Жальгирис» способен обыграть любого соперника

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин поделился ожиданиями от поединка 16-го тура Евролиги с «Жальгирисом», который состоится в Каунасе завтра, 4 января.

«Матчи с «Жальгирисом» всегда очень интересны. Эта команда — участник «Финала четырёх», она способна обыграть любого соперника в турнире, нам надо помнить об этом и быть готовыми. Необходимо придерживаться плана и фокусироваться на каждой маленькой детали», — приводит слова баскетболиста официальный сайт «армейцев».

Мыслями об игре с «Жальгирисом» поделился также главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Прежде всего всех поздравляю с Новым годом! Мы начинаем 2019 год матчем с очень хорошей командой, которая всегда получает энергетический заряд от публики в Каунасе. Они очень агрессивны как в защите, так и в нападении. Нам необходим высочайший уровень концентрации на протяжении всех 40 минут», — сказал Итудис.