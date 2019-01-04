18 очков Айона помогли «Реалу» победить «Маккаби»

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу в матче с «Маккаби» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, а немного удачливее в ней были хозяева — 21:19. К большому перерыву «Маккаби» исправил ситуацию, и команды ушли в раздевалки при счёте 44:44.

Во второй половине встречи «Реал» нарастил обороты и после третьей четверти повёл с разницей в 7 очков — 69:62. В заключительном игровом отрезке мадридцы продолжали контролировать происходящее на паркете, оформив победу с двузначным преимуществом — 91:79.

Самым результативным в составе победителей стал Густаво Айон, набравший 18 очков. У израильской команды отметился Майкл Ролл, записавший в актив 23 очка.