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18 очков Айона помогли «Реалу» победить «Маккаби»

18 очков Айона помогли «Реалу» победить «Маккаби»
Баскетбол / Евролига

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу в матче с «Маккаби» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Первая четверть прошла в относительно равной борьбе, а немного удачливее в ней были хозяева — 21:19. К большому перерыву «Маккаби» исправил ситуацию, и команды ушли в раздевалки при счёте 44:44.

Во второй половине встречи «Реал» нарастил обороты и после третьей четверти повёл с разницей в 7 очков — 69:62. В заключительном игровом отрезке мадридцы продолжали контролировать происходящее на паркете, оформив победу с двузначным преимуществом — 91:79.

Самым результативным в составе победителей стал Густаво Айон, набравший 18 очков. У израильской команды отметился Майкл Ролл, записавший в актив 23 очка.

Евролига. 16-й тур
03 января 2019, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
91:79
(21:19, 23:25, 25:18, 22:17)
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Айон - 18, Фернандес - 13, Томпкинс - 12, Рэндольф - 11, Кампаццо - 11, Льюль - 11, Таварес - 4, Дек - 4, Тэйлор - 3, Рейес - 2, Препелич - 2, Козёр
Маккаби Т-А: Ролл - 23, Тайус - 17, Калояро - 13, О'Брайант - 6, Рей - 4, Коэн - 4, Кейн - 3, Леви - 3, ДиБартоломео - 3, Уилбекин - 2, Зусман - 1, Авдия
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