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«Денвер» благодаря 35 очкам Маррея обыграл «Сакраменто»

«Денвер» благодаря 35 очкам Маррея обыграл «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» одержал выездную победу над «Сакраменто Кингз» — 117:113. Команда из штата Колорадо проиграла вторую четверть со счётом 23:36, но отыграла отставание в третьей – 31:18.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Джамал Маррей, набравший 36 очков. Он реализовал 6 бросков из 12 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Никола Йокич (26 баллов и 13 подборов) и Мэйсон Пламли (12 очков и 10 подборов).

В составе «Сакраменто» 29 баллов на счету Бадди Хилда (5 из 9 из-за дуги). 16 очков в активе Де’Аарона Фокса, 14 – у Богдана Богдановича.

«Денвер» (25-11) укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, одержав четвёртую победу кряду. У «Сакараменто» (19-19) три поражения подряд.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2019, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
113:117
(30:30, 36:23, 18:31, 29:33)
Денвер Наггетс
Денвер
Сакраменто Кингз: Хилд - 29, Бьелица - 17, Фокс - 16, Богданович - 14, Коли-Стайн - 13, Феррелл - 11, Джайлс - 6, Куфос - 4, Джексон - 3, Лябисье, Шамперт, Мейсон, Маклемор
Денвер Наггетс: Маррей - 36, Йокич - 26, Харрис - 14, Пламли - 12, Миллсэп - 10, Бисли - 7, Эрнангомес - 5, Моррис - 3, Крэйг - 2, Лайлз - 2, Гудвин, Лайдон
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