«Денвер» благодаря 35 очкам Маррея обыграл «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» одержал выездную победу над «Сакраменто Кингз» — 117:113. Команда из штата Колорадо проиграла вторую четверть со счётом 23:36, но отыграла отставание в третьей – 31:18.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Джамал Маррей, набравший 36 очков. Он реализовал 6 бросков из 12 из-за дуги. Дабл-даблами отметились Никола Йокич (26 баллов и 13 подборов) и Мэйсон Пламли (12 очков и 10 подборов).

В составе «Сакраменто» 29 баллов на счету Бадди Хилда (5 из 9 из-за дуги). 16 очков в активе Де’Аарона Фокса, 14 – у Богдана Богдановича.

«Денвер» (25-11) укрепил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, одержав четвёртую победу кряду. У «Сакараменто» (19-19) три поражения подряд.