Мозгов перенёс операцию на колене, сроки возвращения в строй не определены

Центровой «Орландо Мэджик» и сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов перенёс артроскопическую операцию на правом колене, сообщает CBS Sports. Медики не прогнозируют сроки восстановления россиянина, отмечая, что они будут зависеть от того, как Мозгов будет отвечать на лечение.

В нынешнем сезоне центровой ни разу не появлялся на паркете. Минувший сезон он провёл в составе «Бруклин Нетс», в 31 матче он набирал 4,2 очка и собирал 3,2 подбора за 11,6 минут игрового времени в среднем. В межсезонье Мозгов был выменян в «Шарлотт Хорнетс», а в скором времени с участием Тимофея состоялся ещё один обмен, в результате которого он оказался в «Орландо Мэджик».

Напомним, ранее Мозгов в НБА защищал цвета «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».