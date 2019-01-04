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38 очков Клайберна и Хэкетта на двоих помогли ЦСКА победить «Жальгирис»

38 очков Клайберна и Хэкетта на двоих помогли ЦСКА победить «Жальгирис»
Баскетбол / Евролига

ЦСКА добыл гостевую победу в матче с «Жальгирисом» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» удачно начали встречу, поведя с двузначным преимуществом уже в первой четверти — 28:17. К большому перерыву превосходство ЦСКА составляло 10 очков — 44:34.

Во второй половине матча сценарий игры резко изменился. «Жальгирис» совершил рывок в третьей четверти и вышел вперёд — 59:55. На протяжении большей части заключительного игрового отрезка хозяева вели в счёте, но в конце ЦСКА сумел перехватить инициативу, заставив «Жальгирис» прибегнуть к тактике быстрого фола, которая не оправдалась. Итоговая победа ЦСКА — 84:79.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Уилл Клайберн и Дэниел Хэкетт, набравшие по 19 очков. У «Жальгириса» 19 очков набрал Брэндон Дэвис.

Евролига. 16-й тур
04 января 2019, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
79:84
(17:28, 17:16, 25:11, 20:29)
ЦСКА
Москва, Россия
Жальгирис: Дэвис - 19, Григонис - 13, Уолтон - 10, Улановас - 9, Уайт - 8, Уолтерс - 6, Бирутис - 4, Уолкап - 3, Милакнис - 3, Янкунас - 2, Йокубайтис - 2, Уляцкас
ЦСКА: Клайберн - 19, Хэкетт - 19, де Коло - 13, Хиггинс - 11, Родригес - 6, Воронцевич - 5, Хантер - 4, Хайнс - 3, Питерс - 2, Курбанов - 2, Боломбой, М. Кулагин
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