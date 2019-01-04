38 очков Клайберна и Хэкетта на двоих помогли ЦСКА победить «Жальгирис»

ЦСКА добыл гостевую победу в матче с «Жальгирисом» в 16-м туре регулярного чемпионата Евролиги. «Армейцы» удачно начали встречу, поведя с двузначным преимуществом уже в первой четверти — 28:17. К большому перерыву превосходство ЦСКА составляло 10 очков — 44:34.

Во второй половине матча сценарий игры резко изменился. «Жальгирис» совершил рывок в третьей четверти и вышел вперёд — 59:55. На протяжении большей части заключительного игрового отрезка хозяева вели в счёте, но в конце ЦСКА сумел перехватить инициативу, заставив «Жальгирис» прибегнуть к тактике быстрого фола, которая не оправдалась. Итоговая победа ЦСКА — 84:79.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Уилл Клайберн и Дэниел Хэкетт, набравшие по 19 очков. У «Жальгириса» 19 очков набрал Брэндон Дэвис.