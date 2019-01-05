«Юта» разгромила «Кливленд», «Бостон» — «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (19-20) на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» (9-30) — 117:91.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 18 очков. 16 баллов на счету Джея Крадуера, по 12 – у Джо Инглса и Руди Гобера. У «Кливленда» 17 очков в активе Алека Бёркса, 13 – у Коллина Секстона.

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» (23-15) дома разгромил «Даллас Маверикс» (18-20) — 114:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Джейлен Браун, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов оформил Гордон Хэйворд. Кайри Ирвинг участия во встрече не принимал.

У «Далласа» 20 очков набрал Харрисон Барнс, 19 – Лука Дончич. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 12 баллов и 15 подборов.