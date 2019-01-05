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«Юта» разгромила «Кливленд», «Бостон» — «Даллас»

«Юта» разгромила «Кливленд», «Бостон» — «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (19-20) на выезде разгромил «Кливленд Кавальерс» (9-30) — 117:91.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 18 очков. 16 баллов на счету Джея Крадуера, по 12 – у Джо Инглса и Руди Гобера. У «Кливленда» 17 очков в активе Алека Бёркса, 13 – у Коллина Секстона.

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» (23-15) дома разгромил «Даллас Маверикс» (18-20) — 114:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Джейлен Браун, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов оформил Гордон Хэйворд. Кайри Ирвинг участия во встрече не принимал.

У «Далласа» 20 очков набрал Харрисон Барнс, 19 – Лука Дончич. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 12 баллов и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
91:117
(20:23, 29:25, 22:33, 20:36)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кливленд Кавальерс: Бёркс - 17, Секстон - 13, Худ - 12, Кларксон - 12, Нэнс - 10, Томпсон - 8, Осман - 8, Фрай - 5, Маккоу - 3, Джонс - 3, Деллаведова
Юта Джаз: Митчелл - 18, Краудер - 16, Рубио - 15, Инглс - 12, Гобер - 12, Экзам - 11, Фэйворс - 10, Корвер - 10, О'Нил - 5, Нето - 5, Юдо - 3, Сефолоша, Ньянг
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
114:93
(34:23, 24:28, 26:17, 30:25)
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 21, Тейтум - 18, Смарт - 17, Хэйворд - 16, Хорфорд - 10, Уонамэйкер - 8, Розир - 8, Тайс - 8, Оджелей - 8, Ябуселе, Дозьер
Даллас Маверикс: Барнс - 20, Дончич - 19, Джордан - 12, Мэттьюз - 11, Смит - 9, Харрис - 9, Бареа - 6, Пауэлл - 6, Финни-Смит - 1, Брансон, Новицки, Клебер , Межри
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