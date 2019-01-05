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«Миннесота» обыграла «Орландо», «Бруклин» — «Мемфис»

«Миннесота» обыграла «Орландо», «Бруклин» — «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» (18-21) одержал домашнюю победу над «Орландо Мэджик» (17-21) — 120:103.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. Также дабл-даблами отметились Джефф Тиг (23 балла и 10 результативных передач) и Тадж Гибсон (14 очков и 10 подборов). Деррик Роуз не принимал участия в матче. В составе «Орландо» 22 балла на счету Николы Вучевича, 21 – у Эвана Фурнье.

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» (19-21) на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (18-20) — 109:100.

В составе «Мемфиса» 31 очко на счету Майка Конли. Кайл Андерсон оформил трипл-дабл из 11 баллов, 11 подборов и 10 результативных передач. У «Нетс» дабл-даблами отметились Д’Анджело Расселл (23 очка и 10 результативных передач) и Джарретт Аллен (12 баллов и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
120:103
(31:40, 33:28, 31:17, 25:18)
Орландо Мэджик
Орландо
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Тиг - 23, Уиггинс - 16, Гибсон - 14, Толливер - 11, Шарич - 10, Окоги - 8, Джонс - 5, Дьенг - 4, Террелл, Нанналли, Бэйлесс, Денг
Орландо Мэджик: Вучевич - 22, Фурнье - 21, Росс - 13, Гордон - 10, Айзек - 10, Огастин - 8, Симмонс - 6, Ивунду - 6, Бамба - 5, Берч - 2, Мартин, Бриско, Грант
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
100:109
(26:26, 21:22, 30:33, 23:28)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Конли - 31, Джексон - 19, Марк Газоль - 13, Андерсон - 11, Грин - 7, Темпл - 6, Брукс - 5, Ноа - 4, Картер - 2, Мэк - 2, Рэбб, Касспи
Бруклин Нетс: Расселл - 23, Кэрролл - 20, Харрис - 18, Динуайдди - 13, Аллен - 12, Напьер - 10, Дэвис - 6, Куруч - 5, Грэм - 2, Дадли, Фарид
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