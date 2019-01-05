«Миннесота» обыграла «Орландо», «Бруклин» — «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота Тимбервулвз» (18-21) одержал домашнюю победу над «Орландо Мэджик» (17-21) — 120:103.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов. Также дабл-даблами отметились Джефф Тиг (23 балла и 10 результативных передач) и Тадж Гибсон (14 очков и 10 подборов). Деррик Роуз не принимал участия в матче. В составе «Орландо» 22 балла на счету Николы Вучевича, 21 – у Эвана Фурнье.

В параллельной встрече «Бруклин Нетс» (19-21) на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (18-20) — 109:100.

В составе «Мемфиса» 31 очко на счету Майка Конли. Кайл Андерсон оформил трипл-дабл из 11 баллов, 11 подборов и 10 результативных передач. У «Нетс» дабл-даблами отметились Д’Анджело Расселл (23 очка и 10 результативных передач) и Джарретт Аллен (12 баллов и 12 подборов.