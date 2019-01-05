Д. Батлер поссорился с Б. Брауном и может уйти из «Филадельфии» летом

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер на этой неделе в агрессивно раскритиковал главного тренера команды Бретта Брауна во время разбора поражения в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (95:129), сообщает ESPN.

По информации источников, Батлер недоволен тактикой команды в нападении. Игрок высказал претензии тренеру в очень неуважительной форме. Браун позже сообщил работникам клуба, что у него нет претензий к защитнику.

Действующий контракт Джимми с «Филадельфией» рассчитан до следующего лета. Учитывая сложную адаптацию игрока в новой команде, у боссов «Сиксерс» нет уверенности, что он подпишет с ними новое долгосрочное соглашение. В других организациях лиги считают, что Батлер в межсезонье рассмотрит разные варианты.

Напомним, Джимми и центровой Джастин Паттон перешли в «Филадельфию» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате обмена в ноябре 2018 года. За двух баскетболистов клуб из штата Пенсильвания отдал форвардов Роберта Ковингтона и Дарио Шарича, разыгрывающего Джеррида Бэйлесса и пик второго раунда драфта 2020 года.