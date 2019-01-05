Леброн пропустит ещё как минимум неделю из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не поможет команде в ближайшие семь дней из-за травмы паха, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

Джеймс получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:101), который состоялся 26 декабря 2018 года.

Без Леброна «Лейкерс» одержали только одну победу в пяти играх. 34-летний форвард точно пропустит следующие две выездные встречи команды — с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».

«Лос-Анджелес» (21-18) занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне средние показатели Джеймса составляют 27,3 очка, 8,3 подбора, 7,1 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота за 34,6 минуты.