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Итудис: когда в ЦСКА стали сомневаться, мы вернулись в игру

Итудис: когда в ЦСКА стали сомневаться, мы вернулись в игру
Баскетбол / Евролига

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в выездном матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом» (84:79).

«Мы доминировали в первой половине, диктовали темп, умно защищались, во многих случаях вынуждали потери. Задали тон своей защитой. Третий период немного разочаровал в смысле настроя. В четвёртой четверти игроки показали настрой и веру в то, что мы делаем.

Когда в нас стали сомневаться, мы вернулись в игру, используя маленькую пятёрку, стараясь растягивать защиту при их переключениях. Соперники, как и мы, сменили много защитных вариантов в ходе матча, поэтому многое решалось в нападении. Мы стали лучше двигать мяч и создавали ситуации, когда обороняющемуся приходилось бросаться на открытого игрока.

Понятно, результат мог быть другим, но я счастлив, что игроки продолжали верить в себя и товарищей по команде. Мы сумели добыть победу на этой арене при потрясающей атмосфере», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

«Жальгирис» почти сломал ЦСКА штрафными. Хэкетт был против
Литовский клуб был близок к победе, реализовав 38 штрафных бросков за матч.
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