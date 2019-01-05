Итудис: когда в ЦСКА стали сомневаться, мы вернулись в игру

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в выездном матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с литовским «Жальгирисом» (84:79).

«Мы доминировали в первой половине, диктовали темп, умно защищались, во многих случаях вынуждали потери. Задали тон своей защитой. Третий период немного разочаровал в смысле настроя. В четвёртой четверти игроки показали настрой и веру в то, что мы делаем.

Когда в нас стали сомневаться, мы вернулись в игру, используя маленькую пятёрку, стараясь растягивать защиту при их переключениях. Соперники, как и мы, сменили много защитных вариантов в ходе матча, поэтому многое решалось в нападении. Мы стали лучше двигать мяч и создавали ситуации, когда обороняющемуся приходилось бросаться на открытого игрока.

Понятно, результат мог быть другим, но я счастлив, что игроки продолжали верить в себя и товарищей по команде. Мы сумели добыть победу на этой арене при потрясающей атмосфере», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.