Сокрушительный данк Таунса — в видеообзоре матча «Миннесота» — «Орландо»

«Миннесота Тимбервулвз» одержала победу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Миннеаполисе на арене «Таргет-центр» и завершилась со счётом 120:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, собравший коллекцию из 29 очков, 15 подборов, 2 передач, перехвата и блок-шота. Разыгрывающий Джефф Тиг набрал 23 очка, отдал 10 результативных передач, собрал 2 подбора и совершил один перехват. Центровой «Мэджик» Никола Вучевич записал в актив 22 очка, 7 подборов, 3 передачи, перехват и блок-шот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Орландо» (17-21) занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Миннесота» (18-21) — 13-е на Западе.