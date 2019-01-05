Источник: Айзея Уайтхед покинет «Локомотив-Кубань»

Американский защитник Айзея Уайтхед в ближайшее время покинет клуб «Локомотив-Кубань», сообщает Sportando со ссылкой на свои источники.



Уайтхед подписал контракт с краснодарской командой летом 2018 года и проводит первый сезон в составе краснодарцев. Уайтхед в нынешнем сезоне провёл восемь матчей в Единой лиге ВТБ, в двух из которых выходил в стартовой пятёрке. В среднем Уайтхед набирал 11,6 очка, отдавал 3,3 передачи и совершал 1,6 подбора за 19 минут 42 секунды игрового времени, проведённого на паркете.



В прошлом сезоне Уайтхед играл в НБА в составе «Бруклин Нетс» и выступал в G-лиге за «Лонг-Айленд Нетс». Действующий контракт баскетболиста с краснодарцами рассчитан до конца нынешнего сезона.