Ивлев: «Зелена Гура» — неприятный соперник

Форвард «Локомотива-Кубань» Владимир Ивлев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».



«Январь для «Локо» — насыщенный и тяжелый месяц, очень важно не расслабляться ни на секунду. Предыдущая игра с «Зеленой Гурой» показала, что команда — неприятный соперник. У поляков, может, не такой звездный состав, но они сильны физически и играют в контактный баскетбол, с обилием борьбы. Главное, не уступить им в этом компоненте и не дать почувствовать свой ритм. Тогда игра сложится в хорошем для нас ключе», — приводит слова Владимира Ивлева пресс-служба «Локомотива-Кубань».



Встреча пройдёт 6 января в Краснодаре. Начало — в 14:00 по московскому времени.