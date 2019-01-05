Лукич: мы должны показать, что мы настоящие мужики, а не…

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Астаной».



«В десяти матчах «Астана» потерпела только три поражения, и одно из них — в игре с «Нижним Новгородом». Уверен, тот проигрыш задел нашего соперника, и в Нижний они едут за реваншем. Нас, в свою очередь, та победа ни в коем случае не должна расслаблять перед завтрашним матчем.



У нас есть внутренние проблемы. Завтра на площадку выйдут 10 бойцов, которые должны быть максимально мотивированными, должны действовать с энергией и играть даже не на сто, а 150% возможностей. Мы должны показать, что мы настоящие мужики, а не…», — приводит слова Зорана Лукича пресс-служба нижегородской команды.