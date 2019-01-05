Милутинов — MVP 16-го тура Евролиги

Сербский центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов стал самым ценным игроком 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Панатинаикосом» Милутинов собрал дабл-дабл из 18 очков и 18 подборов, а также заставил соперников сфолить на себе 11 раз. Рейтинг эффективности серба — 41, что является его лучшим показателем в карьере. Усилия Милутинова помогли его команде обыграть «Панатинаикос» со счётом 79:65. Отметим, что в нынешнем сезоне центровой «Олимпиакоса» уже дважды становился MVP игровой недели — во втором и тринадцатом турах.

Лучшие моменты в исполнении Николы Милутинова в матче с «Панатинаикосом» можно увидеть на официальном канале Евролиги в YouTube.