«Панатинаикос» намерен подписать контракт с Килпатриком

Руководство «Панатинаикоса» в скором времени может подписать контракт с защитником Шоном Килпатриком, сообщает Sportando. Главный тренер команды из Афин Рик Питино заинтересован в приобретении ещё одного защитника, чтобы немного снять нагрузку с Ника Калатеса. В свою очередь, Килпатрик, стремящийся вернуться в НБА, надеется получить хорошие рекомендации от Рика Питино, в случае если их сотрудничество будет успешным.

28-летний Килпатрик провёл в НБА 4 сезона и за это время успел сменить 6 команд. В регулярных чемпионатах он принял участие в 157 поединках, набирая 10,3 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 1,5 результативных передач. Минувший чемпионат завершал в составе «Чикаго Буллз». После был отчислен из команды из Иллинойса и до сих пребывает в статусе свободного агента.