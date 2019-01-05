Резервист «Клипперс» Дельгадо установил рекорд G-лиги, собрав 31 подбор за матч

5 января в регулярном чемпионате G-лиги состоялся матч, в котором встретились «Аква Кальенте Клипперс» и «Оклахома Блю» — фарм-клубы «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер» соответственно.

В этой встрече был установлен новый рекорд турнира по количеству подборов за одну игру — центровой калифорнийцев Анхель Дельгадо собрал 31 подбор. К этому он добавил 17 очков и тем самым помог команде добыть победу со счётом 112:94. Предыдущий рекорд по количеству подборов за матч в G-Лиге принадлежал Джеку Коули, который в марте 2015 года собрал 29 подборов.

Дельгадо выставлял свою кандидатуру на драфт-2018, но не был выбран ни одной из команд. В межсезонье он подписал двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», но шансов дебютировать в НБА у него пока не было.