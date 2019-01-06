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Прифтис: в матче с «Енисеем» УНИКСу потребуется максимальная энергия

Прифтис: в матче с «Енисеем» УНИКСу потребуется максимальная энергия
Баскетбол / Единая лига ВТБ

6 января в Казани состоится очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС встретится с «Енисеем». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник хозяев Димитрис Прифтис, отметив сильные стороны коллектива из Красноярска.

«Нам предстоит домашняя игра, которую нужно выигрывать. «Енисей» предпочитает играть в атакующий баскетбол, на высоких скоростях, с большим количеством очень опасных защитников. И нам в первую очередь нужно играть с максимальной энергией и быть серьёзными все 40 минут игры», — приводит слова греческого специалиста официальный сайт команды из Татарстана.

УНИКС в Единой лиге ВТБ занимает третье место, а «Енисей» расположился на девятом.

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