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Дабл-даблы Гриффина и Драммонда не спасли «Детройт» от поражения в игре с «Ютой»

Дабл-даблы Гриффина и Драммонда не спасли «Детройт» от поражения в игре с «Ютой»
Баскетбол / НБА

«Юта Джаз» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 110:105 (13:31, 35:22, 28:25, 34:27) в пользу гостей. Для «Пистонс» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

26 очков набрал защитник «Юты» Донован Митчелл. В составе «Детройта» дабл-даблами отметились Блэйк Гриффин (34 очка, 10 подборов) и Андре Драммонд (15 очков, 18 подборов).

В параллельном матче «Денвер Наггетс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 123:110 (31:26, 27:30, 31:28, 34:26). Главным героем встречи стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
105:110
(31:13, 22:35, 25:28, 27:34)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Детройт Пистонс: Гриффин - 34, Баллок - 19, Драммонд - 15, Джексон - 12, Браун - 12, Кальдерон - 7, Джонсон - 4, Кеннард - 2, Галлоуэй, Томас, Робинсон, Пачулия, Лойер
Юта Джаз: Митчелл - 26, Рубио - 18, Инглс - 16, Фэйворс - 13, Гобер - 9, Корвер - 8, Сефолоша - 6, Экзам - 4, Нето - 4, Краудер - 4, Юдо - 2, О'Нил, Ньянг
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
123:110
(31:26, 27:30, 31:28, 34:26)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Миллсэп - 18, Харрис - 17, Крэйг - 12, Лайлз - 9, Моррис - 8, Пламли - 8, Маррей - 8, Бисли - 4, Гудвин, Лайдон, Эрнангомес
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 20, Монк - 16, Уильямс - 16, Бийомбо - 16, Батюм - 11, Грэм - 10, Эрнангомес - 10, Кидд-Гилкрист - 7, Бриджес - 2, Паркер - 2, Бэйкон, Камински, Макура
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