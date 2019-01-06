Дабл-даблы Гриффина и Драммонда не спасли «Детройт» от поражения в игре с «Ютой»

«Юта Джаз» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 110:105 (13:31, 35:22, 28:25, 34:27) в пользу гостей. Для «Пистонс» это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

26 очков набрал защитник «Юты» Донован Митчелл. В составе «Детройта» дабл-даблами отметились Блэйк Гриффин (34 очка, 10 подборов) и Андре Драммонд (15 очков, 18 подборов).

В параллельном матче «Денвер Наггетс» дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 123:110 (31:26, 27:30, 31:28, 34:26). Главным героем встречи стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 12 подборов.