«Нью-Орлеан» разгромил «Кливленд», «Милуоки» проиграл «Торонто»

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Куикен Лоанс-Арена» в Кливленде и завершилась со счётом 133:98 (28:26, 33:26, 37:20, 35:26) в пользу гостей. Для «Кавальерс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

По 22 очка в составе победителей набрали Джулиус Рэндл и Джру Холидей, 20 — у Энтони Дэвиса. В активе защитника «Кливленда» Джордана Кларксона 23 очка.

В параллельной встрече «Торонто Рэпторс» в гостях обыграл «Милуоки Бакс» — 123:116. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 18 подборов. В составе «Торонто» по 30 очков набрали Кавай Леонард и Паскаль Сиакам.