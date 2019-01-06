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«Нью-Орлеан» разгромил «Кливленд», «Милуоки» проиграл «Торонто»

«Нью-Орлеан» разгромил «Кливленд», «Милуоки» проиграл «Торонто»
Баскетбол / НБА

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Куикен Лоанс-Арена» в Кливленде и завершилась со счётом 133:98 (28:26, 33:26, 37:20, 35:26) в пользу гостей. Для «Кавальерс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

По 22 очка в составе победителей набрали Джулиус Рэндл и Джру Холидей, 20 — у Энтони Дэвиса. В активе защитника «Кливленда» Джордана Кларксона 23 очка.

В параллельной встрече «Торонто Рэпторс» в гостях обыграл «Милуоки Бакс» — 123:116. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 18 подборов. В составе «Торонто» по 30 очков набрали Кавай Леонард и Паскаль Сиакам.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
98:133
(26:28, 26:33, 20:37, 26:35)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 23, Секстон - 15, Джонс - 15, Осман - 13, Томпсон - 10, Фрай - 8, Бёркс - 8, Нэнс - 6, Худ, Маккоу, Деллаведова
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 22, Рэндл - 22, Дэвис - 20, Миллер - 14, Пэйтон - 13, Окафор - 10, Мур - 10, Кларк - 8, Джексон - 6, Диалло - 5, Фрейзер - 3, Джонсон, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
116:123
(34:27, 23:29, 25:35, 34:32)
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Брогдон - 15, Бледсо - 14, Миддлтон - 14, Хилл - 11, Браун - 11, Лопес - 5, Ильясова - 3, Уилсон, Мейкер, Смит, Снелл, Коннотон
Торонто Рэпторс: Леонард - 30, Сиакам - 30, Ибака - 25, Ванвлит - 21, Грин - 12, Ануноби - 3, Пауэлл - 2, Майлз, Браун, Лоури, Монро, Буше, Райт
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