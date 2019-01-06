«Портленд» прервал серию побед «Хьюстона», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Хьюстон Рокетс» в Портленде и завершилась со счётом 110:101 (30:30, 29:16, 27:31, 24:24) в пользу гостей. Решающей в матче стала 2-я четверть, которую «Трэйл Блэйзерс» выиграли с преимуществом в 13 очков.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 38 очков. В активе центрового гостей Клинта Капелы 13 очков и 21 подбор.

В составе победителей дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (17 очков, 12 передач) и Юсуф Нуркич (25 очков, 15 подборов).

В параллельной встрече «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях обыграл «Сакраменто» — 127:123. Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, на счету которого 42 очка.