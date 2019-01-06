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«Портленд» прервал серию побед «Хьюстона», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто»

«Портленд» прервал серию побед «Хьюстона», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на стадионе «Хьюстон Рокетс» в Портленде и завершилась со счётом 110:101 (30:30, 29:16, 27:31, 24:24) в пользу гостей. Решающей в матче стала 2-я четверть, которую «Трэйл Блэйзерс» выиграли с преимуществом в 13 очков.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 38 очков. В активе центрового гостей Клинта Капелы 13 очков и 21 подбор.

В составе победителей дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (17 очков, 12 передач) и Юсуф Нуркич (25 очков, 15 подборов).

В параллельной встрече «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях обыграл «Сакраменто» — 127:123. Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, на счету которого 42 очка.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
110:101
(30:30, 29:16, 27:31, 24:24)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 25, Макколлум - 24, Лиллард - 17, Тёрнер - 14, Лейман - 9, Амину - 7, Коллинс - 7, Карри - 5, Леонард - 2, Харклесс, Стаускас, Трент-мл., Саймонс
Хьюстон Рокетс: Харден - 38, Риверс - 21, Грин - 13, Капела - 13, Найт - 7, Хаус - 7, Эннис - 2, Крисс, Картер-Уильямс, Кларк, Такер, Илариу
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
123:127
(29:43, 40:27, 34:26, 20:31)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Сакраменто Кингз: Хилд - 32, Джексон - 28, Богданович - 17, Коли-Стайн - 14, Бьелица - 12, Фокс - 8, Феррелл - 5, Маклемор - 5, Джайлс - 2, Лябисье, Мейсон, Куфос
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Дюрант - 29, Томпсон - 20, Грин - 12, Кук - 10, Игуодала - 7, Луни - 5, Йеребко - 2, Белл, Эванс, Маккинни, Ливингстон
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