«Уорриорз» и «Сакраменто» побили рекорд НБА, реализовав 41 трёхочковый за матч

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз» установили новый рекорд НБА, реализовав совместно 41 трёхочковый в матче регулярного чемпионата. При этом «Голден Стэйт» отправил в цель 21 бросок из-за дуги, а «Сакраменто» — 20. Это первый случай в истории лиги, когда обе соперничающие команды отметились как минимум 20 дальними попаданиями каждая. Соавторами рекорда стали по шесть игроков «Уорриорз» и «Кингз», а наибольший вклад внесли Стивен Карри (10 точных трёхочковых) и Бадди Хилд (8).



Предыдущее высшее достижение — 40 дальних попаданий за один матч на двоих — принадлежало «Кливленд Кавальерс» и «Миннесоте Тимбервулвз», которые установили его в сезоне-2017/18. Тогда «Кливленд» был точен в 21 атаке из-за дуги, а «Миннесота» — в 19.



Выездная встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 127:123.

Стивен Карри вышел на четвёртое место в истории по количеству точных трёхочковых