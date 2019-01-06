Стивен Карри вышел на четвёртое место в истории по количеству точных трёхочковых

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, реализовав 10 трёхочковых в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз», довёл их общее количество за карьеру в НБА до 2277 (3,5 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Кайла Корвера и вышел на четвёртое место в истории лиги по этому показателю.



Теперь 30-летний Карри является лучшим среди действующих баскетболистов в этой категории. Впереди него — только Джейсон Терри (2282 дальних попадания), Реджи Миллер (2560) и Рэй Аллен (2973).



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 127:123, а Карри в ней набрал 42 очка, совершил 5 подборов, отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата за 38 минут. Он отправил в цель как минимум 10 бросков из-за дуги 11-й раз в карьере.

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