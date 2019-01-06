Дюрант: «Голден Стэйт» и «Сакраменто» как будто играли в стритбол

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант подчёркнул, что обилие трёхочковых бросков отразилось на характере матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз».



«Было очень много атак из-за дуги. Команды как будто играли в стритбол. Так не может продолжаться долго, но многим баскетболистам пришлось приспосабливаться к этой манере. За такой игрой приятно наблюдать болельщикам, от неё иногда получаем удовольствие и мы. Но в то же время за подобным баскетболом сложно следить и против такого стиля тяжело обороняться. Но ведь для этого мы и играем здесь», — передаёт слова Дюранта ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 127:123. Команды в ней суммарно реализовали 41 трёхочковый и установили таким образом новый рекорд лиги.

«Уорриорз» и «Сакраменто» побили рекорд НБА, реализовав 41 трёхочковый за матч