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Сокрушительный данк Дюранта и эффектный блок-шот Ибаки – в топ-10 дня в НБА

Сокрушительный данк Дюранта и эффектный блок-шот Ибаки – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Роскошные аллей-упы в исполнении игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Андре Игуодалы, а также баскетболистов «Филадельфии Сиксерс» Ти Джея Макконнелла и Бена Симмонса, сокрушительные данки центрового «Сакраменто Кингз» Уилли Коли-Стайна, лёгкого форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюранта и разыгрывающего «Милуоки Бакс» Эрика Бледсо, шикарный реверс-данк с места центрового «Шарлотт Хорнетс» Бисмака Бийомбо, эффектный блок-шот мощного форварда «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаки Яннису Адетокунбо и феерический проход разыгрывающего «Шарлотт» Кемба Уокера оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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