Д'Антони: Харден вышел на такой уровень, что 38 очков в матче считают неудачей

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони после матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» отметил великолепную форму атакующего защитника команды Джеймса Хардена.



«Просто невероятно, что сейчас игру Хардена оценивают по таким высоким меркам, что если он набирает 38, а не 40 очков в матче, то это считают неудачей. Джеймс вышел на другой уровень и остаётся на нём. Я согласен с теми, кто считает, что он продолжит в том же духе, если избежит травм. Ведь Харден играет с такой лёгкостью», – передаёт слова Д'Антони ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 101:110. Харден в ней набрал 38 очков. При этом он реализовал 8 из 18 бросков с ближней и средней дистанций, 5 из 17 трёхочковых и 7 из 7 штрафных.

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