Джеймс Харден повторил феноменальное достижение Майкла Джордана

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», при том что в каждой из девяти предыдущих встреч записывал в актив не менее 35 очков. Таким образом, Харден сравнялся по продолжительности подобной серии с Майклом Джорданом, набиравшим как минимум по 35 очков в 10 матчах подряд в составе «Чикаго Буллз» в сезоне-1986/87.



Лучший результат с момента объединения НБА и АБА в сезоне-1976/77 демонстрировал только Коби Брайант, записывавший к актив не менее 35 очков в 13 встречах кряду в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2002/03.



Выездная встреча завершилась поражением «Хьюстона» со счётом 101:110, а Харден в ней совершил 5 подборов, отдал 7 передач, сделал один перехват и поставил блок-шот.

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