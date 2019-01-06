Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

28 очков Боломбоя и М. Кулагина на двоих помогли ЦСКА разгромить ВЭФ

28 очков Боломбоя и М. Кулагина на двоих помогли ЦСКА разгромить ВЭФ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

ЦСКА одержал победу в домашнем матче с ВЭФом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Итудиса сняли вопрос о победителе уже в первой четверти, выиграв её со счётом 30:11. В дальнейшем москвичи просто удерживали контроль над происходящим на паркете и постепенно наращивали преимущество. «Армейцам» удалось переиграть соперника со счётом 92:66.

Самыми результативными в составе победителей стали Джоэл Боломбой и Михаил Кулагин, набравшие по 14 очков. У ВЭФа 16 очков в актив записал Артурс Аусейс.

Эта победа стала для ЦСКА 12-й в двенадцати проведенных встречах сезона в лиге ВТБ. ВЭФ потерпел 11-е поражение в тринадцати встречах и продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ
06 января 2019, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
92:66
(30:11, 20:23, 23:18, 19:14)
ВЭФ
Рига, Латвия
ЦСКА: Боломбой - 14, М. Кулагин - 14, Родригес - 11, Хэкетт - 11, Курбанов - 10, Ухов - 9, Хантер - 8, Питерс - 6, Воронцевич - 4, Антонов - 3, Лопатин - 2, Клайберн
ВЭФ: Аусейс - 16, Мистерс - 13, Яниченокс - 11, Мейерис - 7, Зак - 6, Гражулис - 5, Эндрюс - 3, Стумбрис - 3, Дерхэм - 2, Джейксен
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент