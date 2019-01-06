28 очков Боломбоя и М. Кулагина на двоих помогли ЦСКА разгромить ВЭФ

ЦСКА одержал победу в домашнем матче с ВЭФом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Итудиса сняли вопрос о победителе уже в первой четверти, выиграв её со счётом 30:11. В дальнейшем москвичи просто удерживали контроль над происходящим на паркете и постепенно наращивали преимущество. «Армейцам» удалось переиграть соперника со счётом 92:66.

Самыми результативными в составе победителей стали Джоэл Боломбой и Михаил Кулагин, набравшие по 14 очков. У ВЭФа 16 очков в актив записал Артурс Аусейс.

Эта победа стала для ЦСКА 12-й в двенадцати проведенных встречах сезона в лиге ВТБ. ВЭФ потерпел 11-е поражение в тринадцати встречах и продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице.