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Прифтис: УНИКС подошёл к игре с «Енисеем» в неправильном настроении

Прифтис: УНИКС подошёл к игре с «Енисеем» в неправильном настроении
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 95:92.

«Мы выиграли, поздравляю команду. Поздравляю и «Енисей» с тем, как они боролись. Соперник играл очень жёстко и очень хорошо попадал с дистанции. Мы подошли к игре в неправильном настроении, хотя мы говорили до матча, что должны быть серьёзнее, играть во всю силу, правильно защищаться, быть более агрессивными.

Но в первой четверти мы показали очень пассивную игру в защите, и это позволило нашим соперникам почувствовать уверенность в своих силах. Игра пошла так, как пошла. Хорошо, что мы выиграли, но нам нужно улучшать многое», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сатй Единой лиги ВТБ.

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