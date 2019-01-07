Окулов: результат игры решили несколько владений и наших ошибок в защите

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал гостевое поражение в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с УНИКСом со счётом 95:92.

«Результат игры решили несколько владений и несколько наших ошибок в защите. Вне всякого сомнения, УНИКС – команда очень высокого уровня, играющая в Еврокубке и которая достойно сражается. Мы сегодня старались и, несмотря на ошибки, проявляли максимум воли и желания. Может быть, где-то отчасти подвело мастерство. Но и, конечно, обидно, что в последнем владении мы могли распорядиться мячом иначе, но сделали так, как сделали. Не думаю, что только это повлияло на результат. Несколько проигранных подборов, несколько до этого совершенных ошибок позволили УНИКСу удержаться и выйти вперёд, а мы не смогли отыграться. Игра — такая вещь, все ошибаются. Будем работать дальше, потому что последняя игра показала, что мы на верном пути», — цитирует Окулова официальный сайт Лиги ВТБ.