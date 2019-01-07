«Бруклин» обыграл «Чикаго», «Клипперс» — «Орландо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (20-21) одержал выездную победу над «Чикаго Буллз» (10-30) — 117:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Д’Анджело Расселл, набравший 28 очков. Он реализовал 6 бросков из 14 из-за дуги. В составе «быков» 27 баллов на счету Зака Лавина, 17 – у Бобби Портиса.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Клипперс» (23-16) на домашнем паркете обыграл «Орландо Мэджик» (17-22) — 106:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Тобиас Харрис, набравший 28 очков. 17 баллов на счету Лу Уильямса. Дабл-даблом из 16 очков и 24 подборов в составе «Орландо» отметился центровой Никола Вучевич. Также 17 баллов в активе Аарона Гордона.