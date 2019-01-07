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«Бруклин» обыграл «Чикаго», «Клипперс» — «Орландо»

«Бруклин» обыграл «Чикаго», «Клипперс» — «Орландо»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (20-21) одержал выездную победу над «Чикаго Буллз» (10-30) — 117:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Д’Анджело Расселл, набравший 28 очков. Он реализовал 6 бросков из 14 из-за дуги. В составе «быков» 27 баллов на счету Зака Лавина, 17 – у Бобби Портиса.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Клипперс» (23-16) на домашнем паркете обыграл «Орландо Мэджик» (17-22) — 106:96.

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Тобиас Харрис, набравший 28 очков. 17 баллов на счету Лу Уильямса. Дабл-даблом из 16 очков и 24 подборов в составе «Орландо» отметился центровой Никола Вучевич. Также 17 баллов в активе Аарона Гордона.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
100:117
(21:28, 34:27, 27:33, 18:29)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Портис - 17, Данн - 16, Маркканен - 14, Хатчинсон - 8, Картер - 6, Лопес - 6, Арчидиаконоу - 3, Фелисио - 2, Юлис - 1, Паркер, Харрисон, Блэкени
Бруклин Нетс: Расселл - 28, Кэрролл - 20, Аллен - 19, Напьер - 18, Дадли - 10, Динуайдди - 7, Дэвис - 7, Куруч - 6, Харрис - 2, Грэм, Фарид
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
106:96
(18:28, 27:19, 25:20, 36:29)
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Клипперс: Харрис - 28, Л. Уильямс - 17, Жильжо-Александер - 13, Галлинари - 13, Харрелл - 9, Гортат - 8, Брэдли - 7, Мотли - 4, Беверли - 3, Уоллес - 2, Скотт - 2, Торнвелл, Марьянович
Орландо Мэджик: Гордон - 17, Вучевич - 16, Фурнье - 12, Огастин - 12, Бамба - 8, Ивунду - 8, Росс - 8, Бриско - 6, Симмонс - 4, Грант - 3, Айзек - 2, Мартин, Берч
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