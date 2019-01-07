«Шарлотт» благодаря 29 очкам Уокера обыграл «Финикс»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» на выезде обыграл «Финикс Санз» — 119:113. Определяющей стала третья четверть, которую гости выиграли со счётом 28:21.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кемба Уокер, набравший 29 очков. 20 баллов на счету Тони Паркера. В шаге от дабл-дабла остановился Гильермо Эрнангомес – 19 очков и 9 подборов.

В составе «Финикса» 23 очка на счету Ти Джея Уоррена, 22 – у Джоша Джексона. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон был близок к дабл-даблу – 19 баллов и 9 подборов.

«Шарлотт» (19-20) впервые победил за три матча. Для «Финикса» (9-31) это уже шестое поражение кряду. Только «Финикс» и «Кливленд Квальерс» к экватору «регулярки» не одержали хотя бы 10 побед.