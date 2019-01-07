Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

«Шарлотт» благодаря 29 очкам Уокера обыграл «Финикс»

«Шарлотт» благодаря 29 очкам Уокера обыграл «Финикс»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Шарлотт Хорнетс» на выезде обыграл «Финикс Санз» — 119:113. Определяющей стала третья четверть, которую гости выиграли со счётом 28:21.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кемба Уокер, набравший 29 очков. 20 баллов на счету Тони Паркера. В шаге от дабл-дабла остановился Гильермо Эрнангомес – 19 очков и 9 подборов.

В составе «Финикса» 23 очка на счету Ти Джея Уоррена, 22 – у Джоша Джексона. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон был близок к дабл-даблу – 19 баллов и 9 подборов.

«Шарлотт» (19-20) впервые победил за три матча. Для «Финикса» (9-31) это уже шестое поражение кряду. Только «Финикс» и «Кливленд Квальерс» к экватору «регулярки» не одержали хотя бы 10 побед.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
113:119
(30:29, 30:28, 21:28, 32:34)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Уоррен - 23, Джексон - 22, Эйтон - 19, Кроуфорд - 16, Букер - 7, Убре - 6, Холмс - 6, Мелтон - 5, Бриджес - 5, Окобо - 4, Андерсон, Дэниелс, Бендер
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 29, Паркер - 20, Эрнангомес - 19, Уильямс - 16, Грэм - 8, Батюм - 8, Кидд-Гилкрист - 7, Бийомбо - 6, Монк - 5, Бриджес - 1, Бэйкон, Камински, Макура
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент