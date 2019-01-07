Нёрс: Лоури сделал 32 полезных действия, которые не отразились в протоколе

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс после матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» отметил вклад в победу команды разыгрывающего Кайла Лоури и атакующего защитника Нормана Пауэлла.



«Лоури сделал 32 полезных действия, которые многие не заметили и которые не отразились в статистическом протоколе.



А Пауэлл на этот раз сыграл очень хорошо», – передаёт слова Ника Нёрса ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Торонто» со счётом 121:105. Лоури в первом матче после возвращения в строй набрал 12 очков, совершил 3 подбора, отдал 8 передач, сделал 3 перехвата и поставил блок-шота за 32 минуты. Пауэлл, выйдя на замену, записал в актив 23 очка 2 подбора, передачу и перехват за 32 минуты.

«Торонто» обыграл «Индиану» и вернулся на первое место в лиге