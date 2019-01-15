Барцокас: мы не заслужили победы в матче с ЦСКА

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (65:75).



«Учитывая наше выступление в третьей четверти, победы мы не заслужили. В раздевалке говорили, что ЦСКА сможет вернуться в игру и станет много прессинговать игрока с мячом, в связи с чем нам нужно было сделать ряд простых вещей и при этом не рисковать. Вместо этого мы допустили десять потерь в третьей четверти, дали сопернику возможность повести в счёте и почувствовать уверенность. Несмотря на то что мы контролировали ход матча в первой половине и смогли оказать на ЦСКА много давления, наша игра в третьей четверти была плохой и, на мой взгляд, привела к итоговому результату.



Совершив в матче ЦСКА 21 потерю и показав 16% трёхочковых бросков, невозможно даже подумать о победе. Мы должны были бережнее обращаться с мячом и лучше реализовывать свои моменты, сведя к минимуму всякие риски, а также лучше бросать», — приводит слова Барцокаса официальный сайт Единой лиги ВТБ.